Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримають на виборах

Політична партія "Слуга народу" продовжує утримувати лідерство в електоральних симпатіях українців. Якби парламентські вибори пройшли в кінці червня, то вона б отримала понад 20% голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології ( КМІС ).

Згідно з даними опитування, якби вибори проходили наприкінці червня, то до Ради пройшли б (подолали б 5% бар'єр) сім політичних сил: "Слуга народу", ОПЗЖ, "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Сила і честь", Радикальна партія О.Ляшка, "Українська стратегія Гройсмана".

Найбільшу підтримку отримала б "Слуга народу" - 13,7% серед усіх респондентів і 20,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Ця партія закріпила за собою чисте перше місце.

Далі відразу три партії мають підтримку, яка відрізняється в межах статистичної похибки. Формально друге місце ділять: ОПЗЖ (11,2% всіх респондентів і 16,9% серед тих, хто визначився), "Європейська солідарність" (9,9% і 15%) і "Батьківщина" (9,7% і 14,7%).

Інші три партії мають нижчу підтримку, але між собою їх підтримка теж відрізняється в межах статистичної похибки - "Сила і честь" (4,6% і 7%), Радикальна партія О.Ляшка (3,8% і 5,7%) і "Українська стратегія Гройсмана" (3,4% і 5,1%).

Інші партії не потрапили б до парламенту. Зокрема, за "Партію Шарія" голосують 2,5% всіх респондентів і 3,7% серед тих, хто визначився; за "Свободу" - 1,5% і 2,2%; за "Голос" - 1,3% і 1,9%.