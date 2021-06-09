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Свіжий рейтинг партій: лідирують "Слуга народу" та "Європейська солідарність"

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Київ, Середа 09 червня 2021 15:49
Свіжий рейтинг партій: лідирують "Слуга народу" та "Європейська солідарність" Фото: голосування на виборчій дільниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Якби вибори до Верховної ради відбувалися наступної неділі, то найбільше голосів отримали б партії "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

Про це свідчать результати опитування Центра соціальних та маркетингових досліджень "Социс".

Так, за партію "Слуга народу" готові голосувати 21% тих, хто піде на вибори й визначився. "Європейську солідарність" підтримують 18,2% українців.

Інші партії: ОПЗЖ - 13,5%, "Батьківщина" - 12,9%, "Сила і честь" - 7%, "Українська стратегія Гройсмана" - 3,5%, "Свобода" - 3,5%, Партія Шарія - 3,4%, "Голос" - 3,2%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,8%, "За майбутнє" - 2,2%, "Наші" - 2,2%, "Пропозиція" - 1,1%, "Опозиційний блок" - 0,7%.

Водночас за даними соціологів, Володимир Зеленський та Петро Порошенко лідирують у президентському рейтингу.

Так, якби вибори відбулися наступної неділі, за Зеленського готові голосувати 28,1% тих, хто піде на вибори і визначився. За Порошенка - 16,7%.

Інші кандидати: Юлія Тимошенко - 12,2%, Ігор Смешко - 9,6%, Юрій Бойко - 9,2%, Володимир Гройсман - 4,4%, Євгеній Мураєв - 4,0%, Віктор Медведчук - 4,0%, Дмитро Разумков - 2,4%, Олег Ляшко - 2,0%, Олег Тягнибок - 1,5%, Віталій Кличко - 1,1%, Кіра Рудик - 0,3%.

Опитування проводилось з 28 травня по 3 червня. Результати репрезентативні на рівні всієї країни. Загалом було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки - 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори президента України відбувалися наприкінці травня 2021 року, найбільшу підтримку отримав Володимир Зеленський - 27,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

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