Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах до Ради

"Варто зазначити, що за формальними ознаками рейтинги таких політичних сил, як "ЄС" і "Слуга народу" відрізняються в межах статистичної похибки. Рейтинги "ЄС" і "Батьківщина" відрізняються понад статистичну похибку, а "Слуги народу" і "Батьківщини" - у межах статистичної похибки", - зазначають соціологи.

Далі йдуть "Розумна політика" (9,9%), "ОПЗЖ" (9,2%), "Сила і честь" (6,7%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,7%), Радикальна партія (5,4%), "Наші" (5,3%), "УДАР" (4,5%). У інших партій - нижча підтримка.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 26-29 листопада 2021 року серед 1203 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.