Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на парламентських виборах

Якби вибори до Верховної ради відбулися у середині травня 2021 року, партію "Слуга народу" підтримали б 28,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. У порівнянні з кінцем квітня рейтинг партії не змінився.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос 18,8% респондентів (місяць тому - 18,3%), за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 14,1%, (місяць назад - 15,0%), за партію "Батьківщина" - 12,6% (у квітні - 10,8%).

Виборчий бар’єр має шанси подолати "Сила і честь" - 6,2% тих, хто має намір проголосувати і визначився (місяць тому - 6,4%). Інші партії не долають виборчого порогу.

Дослідження проведено Центром Разумкова спільно та фондом "Демократичні ініціативи" з 14 по 19 травня 2021 року серед 2020 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.