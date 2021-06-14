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Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на парламентських виборах

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Понеділок 14 червня 2021 13:43
Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на парламентських виборах Фото: у Раду проходять чотири партії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної ради відбулися у середині травня 2021 року, партію "Слуга народу" підтримали б 28,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. У порівнянні з кінцем квітня рейтинг партії не змінився.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос 18,8% респондентів (місяць тому - 18,3%), за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 14,1%, (місяць назад - 15,0%), за партію "Батьківщина" - 12,6% (у квітні - 10,8%).

Виборчий бар’єр має шанси подолати "Сила і честь" - 6,2% тих, хто має намір проголосувати і визначився (місяць тому - 6,4%). Інші партії не долають виборчого порогу.

Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на парламентських виборах

Дослідження проведено Центром Разумкова спільно та фондом "Демократичні ініціативи" з 14 по 19 травня 2021 року серед 2020 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи", якби вибори президента України відбувалися у середині травня 2021 року, найбільшу підтримку отримав Володимир Зеленський - 31,0% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори до Верховної ради відбулися в середині травня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 24,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати.

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