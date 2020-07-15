Свіжий рейтинг партій: кого підтримують українці

Фото: Рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Опитування провели Центр Разумкова та фонд Демократичні ініціативи

Якби дострокові вибори до Верховної ради пройшли на початку липня 2020 року, то 5%-вий бар'єр подолали б чотири партії. До парламенту проходять партії, які вже представлені в Раді.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, за партію "Слуга народу" проголосували б 34% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

За даними опитування, за партію "Опозиційна платформа - За життя" готові голосувати 19% респондентів, за партію "Європейська солідарність" - 15%, за партію "Батьківщина" - 8%.

Дослідження проведене Центром Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби дострокові вибори до Верховної ради пройшли наприкінці червня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 29,3% громадян.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи Рейтинг, наприкінці червня 2020 року діяльністю президента Володимира Зеленського були задоволені 36% українців, незадоволені - 52%.