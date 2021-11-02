Свіжий президентський рейтинг: за кого проголосують українці

Крім того, 14,1% респондентів підтримали б Петра Порошенка (на початку вересня - 13,3%), Юлю Тимошенко - 10,1% (на початку вересня - 9,2%), Юрія Бойка - 9,5%, (на початку вересня - 10,9%), Дмитра Разумкова - 7,3%, (на початку вересня - 3,1%).

Ще 7,1% проголосували б за Ігоря Смешка, 6,0% - за Євгена Мураєва, 5,1% - Володимира Гройсмана, 4,3% - Анатолія Гриценка, 3,9% - Олега Ляшка. 2,0% - Олега Тягнибока, 1,5% - Андрія Садового.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 21-23 жовтня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.