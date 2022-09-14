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Свіжа карта війни в Україні: окупанти продовжують відступати в Харківській області

Фото: оприлюднено актуальну карту війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія продовжує відведення своїх військ з окремих районів Харківської області. Зокрема, ворог відступив на сході від Ізюма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

Українські підрозділи продовжують контрнаступ в районі Ізюма. При цьому росіяни відступають з Харківської області в північну частину Донецької.

За даними карти, ситуація на фронті незначно змінилася в Донецькій області. Російські війська просунулися в районі селища Курдюмівка і припинили наступ біля селища спірне.

Курдюмівка і Cпірне на карті (скріншот)

Також ворожі солдати завдали ударів по селу Брускинське Херсонської області, яке зараз знаходиться в "сірій зоні".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські воїни відбили наступ ворога в районах 8 населених пунктів.

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ХарківДонецька областьХерсонская областьВійна Росії проти України