У Світлодарську перебили газопровід і обстріляли мирні селища, - глава Донецької ОВА

"Щойно біля Світлодарська росіяни перебили газопровід високого тиску. Як горить пошкоджений газопровід, видно здалеку. Газовики скоро з'ясують, яким чином і як швидко вдасться його відновити", - повідомив Кириленко.

Також він розповів, що незадовго до цього російські війська завдали удару по селу рубці Лиманської громади. Там зруйнована котельня в школі та кілька будинків, вибило вікна в дитячому садку.

Крім того, вдень внаслідок обстрілів було пошкоджено паркан одного будинку та вікно в господарському приміщенні амбулаторії в Олександрополі.

"Всупереч постійним обстрілам, в області старанно працюють ремонтні бригади. Ми повністю відновили електропостачання Світлодарська, Новоселівки та Олександрополя. За винятком трьох вулиць на околиці, електрику повернули й в Новолуганське. Йдуть роботи в Луганському. Без електрики та води залишається Миронівка, де поки немає можливості почати ремонт", - додав глава ОВА.

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