Світлична зустрілася з послом США в Україні

Фото: Юлія Світлична та Марі Йованович (kharkivoda.gov.ua)

Світлична відзначила позитивну динаміку у співпраці Харківської області і США

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична та надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів Америки Марі Йованович обговорили реалізацію спільних проектів та подальші перспективи співпраці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ХОДА.

Як повідомляється, Світлична відзначила позитивну динаміку у співпраці Харківської області і США, яка спостерігається в останні роки. Зокрема, за минулий рік зовнішньоторговельний оборот Харківської області з США збільшився більш ніж на 14%, у тому числі на 23% зросли експортні поставки харківських підприємств в цю країну.

"США приділяють велику увагу Харківській області, сходу України і проектам, які ми реалізуємо. Мені дуже приємно, що наша співпраця лише зміцнюється і розширюється", - сказала керівник області.

Вона нагадала, що саме за підтримки США в області створено Регіональний центр адміністративних і соціальних послуг, який демонструє високу ефективність і користується великим попитом у жителів регіону. Також в області є Меморандум про взаєморозуміння з посольством США, підписаний в 2016 році, та план спільних дій, спрямованих на боротьбу з корупцією.

Надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів Америки зазначила, що "між США і Харківською областю є чудове партнерство".

"Існує чимало інвестиційних і бізнес-партнерств між США і Харковом, і це дуже важливо, - зазначила Марі Йованович. - Ми сподіваємося на продовження нашої співпраці".

Вона також підкреслила важливість розширення співпраці в культурній сфері.

"У минулому році у нас була така культурна ініціатива, коли ми привезли бродвейський мюзикл в Харків. І ваші талановиті місцеві актори брали участь, співали і грали в цьому мюзиклі. І, звичайно, ми будемо продовжувати таку культурну співпрацю", - сказала Йованович.

Голова ХОДА, в свою чергу, запросила Марі Йованович при нагоді відвідати реконструйовану Харківську філармонію, в якій 14 лютого відбудеться 1-й концерт.

"Будівля філармонії просто незвичайна", - поділилася враженнями посол США.

Сторони домовилися про подальше поглиблення співпраці, зокрема, в економічній та культурній сферах. Також в ході зустрічі обговорили питання дотримання закону під час виборчої кампанії на території області. Юлія Світлична завірила Йованович в тому, що з боку керівництва області робиться все необхідне для забезпечення чесного і прозорого виборчого процесу і для того, щоб всі кандидати мали рівні можливості та рівні умови.

"З пані послом ми підтримуємо загальну тезу і вважаємо, що під час як президентської, так і парламентської виборчих кампаній потрібно повністю виконувати законодавство та використовувати міжнародні практики. Я впевнена, що наша сьогоднішня розмова додасть нам впевненості і об'єднає в спільних зусиллях", - підсумувала голова ХОДА.