Світлична продовжила антикорупційний меморандум з громадськими активістами

Фото: Юлія Світлична (УНІАН)

Дію меморандуму про співпрацю продовжено ще на рік

Харківська облдержадміністрація та Харківський антикорупційний центр домовились продовжити спільну боротьбу з корупцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ХОДА.

Керівник апарату ХОДА Вікторія Бєлявцева повідомила, що меморандум про співпрацю підписали в лютому минулого року голова ХОДА Юлія Світлична та заступник голови правління ГО "Харківський антикорупційний центр" Ігор Черняк. Нещодавно він був продовжений ще на рік.

"Було видано розпорядження голови ХОДА Юлії Світличної про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи ProZorro. Саме цим розпорядженням порогова планка була зменшена до 50 тисяч гривень", - розповіла Бєлявцева.

За її інформацією, всі показники, які були закладені в меморандумі, виконані. Моніторинг виконання розпорядження голови ХОДА проводився постійно.

"Коли ми підписували меморандум, ставили перед собою мету збільшити економію бюджетних коштів і прозорість у сфері публічних закупівель Харківської області, - зазначив Ігор Черняк. - Найбільша перемога, яку вдалося отримати в 2018 році, - це суттєве збільшення конкурентних торгів на допорогових закупівлях, коли розпорядники бюджетних коштів самостійно в добровільному порядку використовують електронну систему. Головні переваги: економія коштів, уникнення корупційних ризиків. Також відкривається більше можливостей для участі бізнесу у конкурентних торгах".

Як повідомив директор Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОДА Андрій Колос, в 2018 році всіма замовниками Харківській області було проведено 69265 закупівель, з яких 9289 - конкурентні торги (ті, які підпадають під дію закону про публічні закупівлі).

"Загальна сума проведених торгів - 37,3 млрд грн, з яких 18,9 млрд грн - сума торгів, які підпадають під дію закону. Економія коштів за результатами завершених конкурентних закупівель склала 1,1 млрд грн (5,7%)", - сказав Андрій Колос.

Щодо структурних підрозділів ХОДА та РДА, зазначив Андрій Колос, було проведено 1324 відкритих конкурентних торгів, очікувана вартість яких - 2, 6 млрд грн, підтверджена економія - 177 млн, що становить 6,8%. Також було проведено 1295 допорогових конкурентних торгів на 193 млн грн. Вартість економії досягає 13,5 млн грн, що майже на 9 млн більше, ніж у минулому році.

"Харківська область два роки поспіль входить до п'ятірки областей, які займають лідируючі позиції і за кількістю проведених закупівель, і за вартістю, і за підтвердженою економії", - повідомив Колос.

Також в ході зустрічі представили меморандум про співпрацю на 2019 між ХОДА та ГО "Харківський антикорупційний центр".

"Ми продовжуємо той прогрес, який був досягнутий у 2018 році. Впевнений, що показники за 2019-й будуть ще більш якісними. А ті рекомендації, які нам буде давати громадськість, будемо брати до уваги і реалізовувати протягом 2019-го", - додав Колос.

"Мені дуже приємно, що ті показники та плани, які ставилися в 2018 році, не залишилися тільки на папері, що вони почали реалізовуватися. Мені дуже приємно, що ми продовжуємо нашу співпрацю на 2019-й і ставимо реальні плани. Хотів би, щоб співробітництво, яке в даний час є між нашою громадською організацією і Харківською облдержадміністрацією було і надалі ефективним", - сказав Черняк.