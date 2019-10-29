Голова Харківської ОДА Юлія Світлична бере участь у сесії Конгресу регіональних влад Ради Європи у Стразбурзів. Про це повідомляє офіційний сайт ОДА.

За її словами, Україна має незмінну підтримку територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

"Відбувається конструктивна дискусія. Є спірні питання, але, попри все, головне те, що маємо незмінну підтримку територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", – відзначила очільниця області.

У Страсбурзі Юлія Світлична виголосить доповідь щодо регіональної політики в Україні та її співвідношення з європейськими принципами.

"Питання децентралізації, розвитку антикорупційних механізмів, захист прозорого та чесного бізнесу також на порядку денному", - додала голова ХОДА.

Нагадаємо, 6 листопада 2018 року Юлію Світличну вдруге обрали Віцепрезиденткою Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Уперше цю посаду керівниця Харківщини обійняла в жовтні 2016-го. Вона також увійшла до складу Бюро Конгресу, в якому представлені члени Палати місцевих влад і Палати регіонів, та до Моніторингового комітету.