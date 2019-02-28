Світлична та Патроне обговорили майбутні спільні проекти в Харківській області

Фото: Світлична та Патроне (прес-служба ОДА)

Світлична та Патроне зустрілися в Харкові

Харківська ОДА представила ЄБРР будівництво найбільшого в Східній Україні онкологічного комплексу і запропонувала для спільної реалізації два проекти: створення Регіонального фонду підвищення енергоефективності в регіоні та створення Східно-українського фонду підтримки підприємництва. Про це йшла мова на зустрічі голови Харківської області Юлії Світличної з керуючим Директором ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ХОДА.

Як зазначають в ОДА, на зустрічі також обговорили проекти, які вже реалізуються в області за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

«Ми запропонували два проекти: створення Регіонального фонду підвищення енергоефективності в регіоні та створення Східно-українського фонду підтримки підприємництва. А також презентували будівництво найбільшого в Східній Україні онкологічного комплексу. Ми запропонували ЄБРР долучитися до реалізації цього проекту з постачання нового сучасного обладнання в новобудови. Сподіваємося, що цей проект також знайде відгук у дуже важливою європейської інституції», – зазначила Світлична.

Сторони обговорили напрямки допомоги, що надається харківським офісом ЄБРР розвитку малого і середнього підприємництва Харківської області, а також спільні проекти, які вже реалізуються, зокрема, оновлення рухомого складу електротранспорту в місті Харкові та будівництво нових станцій метрополітену.

«Для мене велике задоволення бути на Харківщині. Оскільки я нещодавно зайняв цю посаду, то хотів здійснити подорож у Харків швидше. Для ЄБРР Харківщина – дуже важливий регіон. У нас тут є постійно працює представництво. Такі представництва є лише в чотирьох регіонах України, – відповів Маттео Патроні. – Вражають цифри з приводу вашого розвитку, враховуючи ті умови, в яких перебуває регіон. І ми хочемо з вами співпрацювати, бути частиною вашого розвитку».

Керуючий Директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу зацікавився запропонованими проектами і запропонував можливі шляхи співпраці для втілення їх у життя. Також представники делегації Європейського банку реконструкції та розвитку позначили додаткові напрямки можливої співпраці, зокрема, в області будівництва і ремонту доріг та екологічній сфері.

«У нас є дуже багато напрямків, за якими ми хотіли б співпрацювати з Харківським регіоном. Вони як державні, так і з приватного сектора. Якщо ми говоримо про державному секторі, то ми можемо розвивати співробітництво і в галузі медицини, в області розвитку доріг, в області створення умов для малого і середнього бізнесу, де ми вже співпрацюємо з Харківським регіоном», – прокоментував за підсумками зустрічі Патроні.

На завершення розмови Світлична Юлія запросила Керуючого Директора ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу взяти участь в Міжнародному економічному форумі, який традиційно відбудеться в Харківській області у вересні.