Світлана Тіхановська привітала Байдена: "Народ США буде процвітати"

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська привітала демократа Джо Байдена з перемогою на виборах президента США. Також вона висловила надію, що білорусько-американські відносини поліпшаться.

Про це вона написала у своєму Telegram.

За її словами, багато білорусів, які живуть в США, голосували саме за Джо Байдена.

"Я впевнена, під керівництвом нового лідера народ США буде процвітати, а білорусько-американські відносини - поліпшуватися. Джо Байден не раз висловлювався і займав тверду позицію підтримки білоруського народу. І я вірю, що новообраний президент США скоро зустрінеться з чесно обраним президентом нової вільної Білорусі", - написала вона.

Тіхановська назвала вибори в США "гонитвою ідей", на відміну від Білорусі, де голоси "просто вкрали".

"Американський народ проголосував за зміни і нову владу. Я знаю, що багато білоруси, які живуть в США, голосували за Джо Байдена. І я хочу привітати його із заслуженою перемогою", - заявила Тіхановська.

Лідер Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Глави багатьох держав вже привітали його з перемогою.

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