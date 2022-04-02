Світло у звільнені від окупантів передмістя Києва повернуть вже найближчими днями, - ДТЕК

Аварійно-ремонті бригади ДТЕК готові приступити до відновлення електропостачання у звільнених від російських окупантів містах та селах Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Велика кількість населених пунктів була звільнена нашими захисниками. Ми плануємо почати відновлювання електропостачання. Десь день-два і ми почнемо заживлювати населені пункти в досить великих обсягах", - сказав він.

Як він зазначив, наразі маршрути по відновленню мереж перевіряють сапери, для того аби енергетики могли безпечно провести роботи.

Сахарук додав, що напередодні ремонтні бригади змогли зайти на деякі ділянки пошкоджених мереж. В деяких місцях лінії електропередачі зруйновані повністю.

ДТЕК разом з ЗСУ та органами місцевого самоврядування визначають пріоритетні місця, де потрібно в першу чергу почати проведення ремонтних робіт по відновленню електропостачання, пояснив Сахарук.