Світло, газ та воду місцями вже не відновити. Гайдай розповів про ситуацію у містах Луганської області

Частина Лугаської області через розв'язану Росією війну залишилася без світла, газу та води. Зокрема, без комунікацій залишилися мешканці Попасної, Рубіжного та частини сіл Гірської громади, їх не відновити до кінця війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію .

"Руський мир" позбавляє місцевих жителів газу, води і світла - вони живуть ці півтора місяці, як більшість росіян все життя. Так, вчора ворог пошкодив високовольтну лінію напругою 300 кВт. Аварія досить серйозна - світло зникло у понад 200 населених пунктах, тимчасово окупованих", - наголосив начальник Луганської обласної державно адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що світло, газ та водопостачання вже не відновити у підконтрольних Україні Попасній, Рубіжному, частині сіл Гірської громади - інфраструктуру там майже знищено, не відремонтувати до завершення бойових дій.

"В інших населених пунктах наші аварійні бригади поступово щось ремонтують. Працюють в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Новодружеську, де вночі перебили газогін. Повертають світло в домівки інших міст і сіл. За добу кількість знеструмлень вони скоротили майже на 4 тисячі абонентів. Це означає, що саме стільки сімей знов із електроенергією", - акцентував Гайдай.

Без газопостачання залишаються 38 населених пунктів (109 173 абоненти) - 30 повністю та вісім частково. Знеструмлені 34 населених пункти - 21 повністю та 13 частково. 104 343 споживачі перебувають без електроенергії. Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Без централізованої подачі води також населені пункти, постачальником яких є КП "Попаснянський районний водоканал".