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Повалений віце-президент Афганістану звинуватив талібів у викраденнях дітей

Автор: Артур Родивилов

Бойовики терористичної організації "Талібан" блокують постачання палива і продовольства в районі Андараб північної провінції Афганістану Баглан. Терористи також викрадають місцевих жителів, у тому числі дітей і людей похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter поваленого віце-президента країни.

Зі звинуваченнями в понеділок, 23 серпня, виступив Амрулла Салех, який займав пост віце-президента Афганістану до захоплення там влади ісламістами в середині серпня 2021 року.

"Таліби не пропускають продукти харчування і паливо в долину Андараб. Гуманітарна ситуація жахлива. Тисячі жінок і дітей виявилися змушені тікати в гори. Протягом останніх двох днів "Талібан" викрадає дітей і людей похилого віку і використовує їх в якості живих щитів для пересування або обшуків в будинках", - написав політик.

Раніше Салех оголосив, що не визнає владу "Талібану" і проголосив себе виконуючим обов'язки глави держави.

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Ісламської Республіки Ашраф Гані покинув країну.

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АфганистанТалібан