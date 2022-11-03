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В Сватово оккупанты разместили возле школ технику, используя детей в качестве "щита", - Генштаб

Фото: В Сватово оккупанты разместили возле школ технику, используя детей в качестве щита (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Луганской области оккупанты продолжают использовать людей в качестве "живого щита". В Сватово россияне разместили подразделения и технику в школах и на предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что оккупанты заставляют местное население работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы.

Также российские оккупационные войска продолжают принудительную "эвакуацию" населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей. Ей подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки на Херсонщине.

Оккупанты продолжают похищение и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в город Скадовск.

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Были отбиты атаки врага возле населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка в Донецкой области.

Враг проводит обстрелы ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры и помещениям гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Купянск Харьковской области, Кременчуг Полтавской области, Невское Луганской области, Водяное, Угледар, Красногоровка и Невельское Донецкой области, Смела Черкасской области, Новая Каменка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БПЛА, в том числе и с территории Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Орликовка и Муравьи Черниговской области и Вольная Слобода, Запселье и Харьковка на Сумщине;
  • на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Алисовка, Амбарное, Анискино, Гатище, Глубокое, Зеленое, Казачья Лопань, Красное, Малая Волчья, Мороховец, Огирцево, Охримовка, Сосновка, Старица, Стрелечья и Хрипуны Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Двуречная, Каменка, Крахмальное и Фиголевка Харьковской области, Грековка, Невское, Площанка и Суходол на Луганщине и Терны и Ямполовка Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Зеленополье, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Роздоловка, Северск, Соледар и Спорное Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Каменка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь и Павловка Донецкой области;
  • на Запорожском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Павловка, Степное и Щербаки Запорожской области.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожено до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских захватчиков.

Напомним, что в результате взрыва в оккупированном Бердянске пострадал так называемый "первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям" россиян, коллаборант Павел Ищук.

Ранее во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) погиб коллаборант, которого россияне назначили на должность "заммэра".

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Генштаб ВСУ