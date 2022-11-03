В Сватово оккупанты разместили возле школ технику, используя детей в качестве "щита", - Генштаб

Отмечается, что оккупанты заставляют местное население работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы.

Также российские оккупационные войска продолжают принудительную "эвакуацию" населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей. Ей подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки на Херсонщине.

Оккупанты продолжают похищение и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в город Скадовск.

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Были отбиты атаки врага возле населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка в Донецкой области.

Враг проводит обстрелы ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры и помещениям гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Купянск Харьковской области, Кременчуг Полтавской области, Невское Луганской области, Водяное, Угледар, Красногоровка и Невельское Донецкой области, Смела Черкасской области, Новая Каменка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БПЛА, в том числе и с территории Беларуси.