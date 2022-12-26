На Сватовском направлении идут бои в лесах Кременной ситуация напряженная, - DeepState

"На Сватовском направлении - продолжаются позиционные бои в лесах Кременной. Враг перекинул значительные силы в данный сектор, в том числе зеков из ЧВК "Вагнер" и пытается отбросить наши силы из районов Площанки и Червонопоповки. Распространенное на каналах сообщение о "взятии Кременной" является простой влажной фантазией", - говорится в публикации.

Также аналитики отмечают, что ситуация на данном участке фронта в Луганской области остается сложной и напряженной.

В Донецкой области на Бахмутском направлении также идут ожесточенные бои. По данным экспертов, в Опытном ситуация "существенно ухудшилась".

На многих участках от Спорного до Майорска российские войска начали серию атак.

На Авдеевском направлении идут бои в центре Марьинки.

Ситуация на других направлениях

На Запорожском и Таврическом участках фронта, а также на севере Украины около границы с Беларусью - ситуация не изменилась.