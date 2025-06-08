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Ссора Трампа и Маска: союзников вынуждают выбирать, на чьей они стороне, - RS

Воскресенье 08 июня 2025 05:55
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Ссора Трампа и Маска: союзников вынуждают выбирать, на чьей они стороне, - RS Фото: Илон Маск и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Илона Маска после публичного конфликта. От их союзников требуют определиться, чью сторону они занимают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rolling Stone.

"Мы отбираем у Илона друзей. Если он захочет их вернуть, ему придется поцеловать зад Дональда Трампа крепче, чем он когда-либо целовал чьей-либо зад за всю свою жизнь. Даже в этом случае нет гарантии, что он вернется из этой ситуации", - сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Другой источник сообщил в четверг, что сотрудники Белого дома при Трампе уже начали звонить и отправлять сообщения высокопоставленным союзникам (крупным спонсорам в партии и так далее) как президента США, так и Маска, требуя, чтобы они выбирали сторону в этом конфликте. Также они добавляли, что это, вероятно, будет самым простым выбором, который союзники когда-либо сделают

Еще один чиновник команды Трампа отмечает, что с тех пор, как все выплеснулось на всеобщее обозрение, члены правительства Трампа и "его святая святых" были завалены сообщениями от внешних союзников и соратников в бизнесе, СМИ и политической элите. В сообщениях подчеркивалась их преданность 45-му и 47-му президенту США.

По словам этого чиновника, наплыв преданности становится настолько интенсивным, что некоторые сообщения, включают в себя строки: "На случай, если президент не видел моего сообщения..." и "Илон для нас мертв".

Издание пишет, что пока неясно, сколько важных "друзей" сможет сохранить Маск в ближайшей и долгосрочной перспективе. Однако пока что дела у него идут не слишком хорошо.

Конфликт Трампа и Маска

Напомним, в ходе предвыборной кампании прошлого года, Илон Маск активно поддерживал Дональда Трампа, в том числе, вкладывался финансово.

Вскоре после победы Маск занял должность главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Он занимался оптимизацией федерального правительства и сокращением расходов. В том числе, не обошлось без скандалов - было закрыто ряд СМИ, а также USAID.

На прошлой неделе Маск заявил, что его роль в качестве специального госслужащего подходит к концу. В пятницу он покинул пост, а на днях раскритиковал законопроект о налогах и расходах, который подписал Трамп.

В частности, он назвал документ "отвратительной мерзостью", после чего стороны начали обмениваться в соцсетях обвинениями.

Отметим, вчера WSJ написало, что Трамп после публичной ссоры обозвал Маска "заядлым наркоманом". Такие заявления он делал в частных беседах на фоне разрыва отношений с миллиардером.

Подробнее о том, что не поделили Маск и Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

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