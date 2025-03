Ссора года. Какие последствия конфликта Зеленского и Трампа и спасет ли ситуацию Европа

Содержание

Как произошла эскалация между Зеленским и Трампом

За считанные дни американский президент Дональд Трамп трижды шокировал мир в контексте Украины – сначала назвав Владимира Зеленского "диктатором без выборов", а потом "забыв", что такое говорил. И третий раз вчера – во время публичной перепалки с президентом Украины в Белом доме.

Трамп заявил, что Украина не сможет одержать победу, отметил недостаток личного состава в ВСУ и призвал Киев прекратить боевые действия. Зеленский отреагировал, обвинив Россию в невыполнении предыдущих договоренностей, что вызвало раздражение Трампа. Президент США обвинил украинского лидера в "игре с Третьей мировой войной". К перепалке также присоединился вице-президент США Джей ди Вэнс.

После ссоры Трамп собрался с советниками в Овальном кабинете – Зеленского и делегацию попросили досрочно покинуть Белый дом. Поэтому многострадальное соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым подписано не было.

Было ли это заготовкой со стороны США, которую устроили Трамп и Вэнс, играя в "злого и доброго полицейских", или все произошло экспромтом?

"Я не знаю. Это была действительно тяжелая ситуация, потому что мы были очень открытыми и прямыми", – заявил Зеленский в интервью Fox News через несколько часов после ссоры.

Издания The Washington Post и The New York Times с места событий сообщали о сумбуре и даже хаосе вокруг этой ситуации. "Скорее всего, это не было заготовкой со стороны Белого дома", – сказал в комментарии РБК-Украина политолог-международник, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский. Хотя предвзято-негативное отношение к Украине со стороны Джей Ди Вэнса и ряда американских журналистов давно известно.

"Это была ситуация, где фактически присутствующие хотели проявить вот это трамповское знаменитое доминирование, которое они использовали не впервые. Мы видели, что и к мексиканцам, к канадцам, к тем же датчанам и гренландцам – тоже это пренебрежительное отношение. Это то, что очень-очень им было присуще", – сказал изданию Шеренговский.

Встреча Зеленского и Трампа в Овальном кабинете (фото: Getty Images)

Характерно, что Зеленский большинство разговора корректно реагировал на прессинг и дал волю эмоциям лишь в конце, когда речь зашла о гарантиях безопасности в обмен на ископаемые.

Это основополагающее разногласие между Украиной и США, которое возникло еще в начале подготовки соглашения. Но поскольку США дали понять, что без подписания соглашения не будет никаких дальнейших переговоров по окончанию войны, стороны нашли временный выход – сейчас подписать рамочный документ, а о гарантиях поговорить позже, во время подготовки более предметного соглашения. Поэтому по данным РБК-Украина, украинская делегация ехала в Вашингтон с оптимистичным настроением. Все пошло не так уже ближе к концу публичной части разговора в Овальном кабинете.

"Уже когда разогналась эта ситуация, когда Зеленский не сдерживался (и очевидно, неизвестно, как бы мы все вели себя в этом состоянии), тогда уже все было разыграно. Было желание и Джей Ди Венса, и Трампа довести ситуацию до абсурда", – убежден Шеренговский.

Были и тактические просчеты с украинской стороны. Зеленский общался с Трампом и Вэнсом напрямую, на английском, хотя во время таких встреч обычное дело – привлекать переводчика. Дело не в достаточном уровне владения языком. Переводчик дает несколько дополнительных секунд обдумать ответ, и возможно, снизить градус, избегая перепалки.

Кроме того, неожиданно возникла проблема дресс-кода. Большинство украинской делегации на этот раз переоделось в деловые костюмы. Но не президент Украины, для которого это важный символ – Зеленский не раз заявлял, что снова наденет костюм только после окончания войны. Однако, на этот раз дресс-код стал одной из линий критики Зеленского.

"Ношение костюма может показаться мелочью, и я знаю, что (президент Зеленский) предпочитает свой стиль милитари, но это был неправильный выбор", – процитировало New York Post американского чиновника, приближенного к переговорам.

Что дальше – риски для Украины

Сразу после перепалки чиновник Белого дома сказал в комментарии Reuters, что Трамп не исключает, что еще может подписать соглашение о полезных ископаемых с Зеленским.

Очевидно, команда Трампа действительно заинтересована в сделке из чисто меркантильных интересов, поэтому вероятно, этот вопрос не закрыт окончательно и на нем еще можно играть.

Но в отношении переговоров о завершении войны произошло важное смещение акцентов, очень опасное для Украины. После ссоры с Зеленским Трамп написал в Truth Social, что президент Украины не заинтересован в мире.

"Драматизм этой ситуации в том, что если до встречи Путин был "плохим парнем", который не хотел садиться за стол переговоров, а мы демонстрировали то, что мы готовы садиться, мы готовы говорить, то сейчас это развернулось. Я уверен, на этом будут играть и россияне, и трамповские круги, и сам Белый дом таким образом, что смотрите, это на самом деле Украина не готова садиться за стол переговоров", – отметил Шеренговский.

В то же время эксперт убежден, что это рано или поздно должно было произойти, учитывая нарративы Трампа, для которого важно самоустраниться от токсичной темы, как можно быстрее заморозив конфликт. Еще раньше команда Трампа заявляла, что рассматривает предоставление помощи Украине как рычаг давления, чтобы заставить ее к переговорам. Поэтому этот вопрос встал снова, но уже как реальная перспектива.

"Мы больше не собираемся просто выписывать чеки на войну, которая происходит очень далеко, без реального прочного мира. И это то, чего хочет президент", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

По данным The New York Times, речь может идти не только о прямой военной помощи, но и об обмене разведданными, подготовке украинских военных и пилотов, а также размещении центра управления международной помощью на американской базе в Германии. Также по данным Reuters, США ранее угрожали Украине прекращением работы систем связи Starlink.

Но пока США не оставляют попыток прекратить войну, сообщил неназванный советник администрации Трамп в комментарии Bloomberg. По его словам, слишком много усилий было вложено в попытки достичь соглашения о прекращении войны, чтобы сейчас от него отказаться. По словам собеседника, вместо этого США, вероятно, резко усилят давление на Украину и будут избегать прямых контактов с Зеленским.

Европа и Украина вместе

В считанные часы после разговора Зеленского и Трампа о своей поддержке Украины заявили почти все лидеры Европы, за исключением премьера Венгрии Виктора Орбана. Это тренд, который оформился в последнее время, и особенно после Мюнхенской конференции по безопасности, когда Штаты дали четко понять – Европы не будет за столом переговоров по завершению войны.

В течение этой недели в Вашингтон летали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Тема Украины обсуждалась в координации с Зеленским. Более того, лидеры обеих стран в определенной степени выступали адвокатами Киева, а также предлагали Трампу различные варианты того, как Европа может взять на себя помощь Украине.

Один из способов – размещение европейских войск в Украине. В течение недели появилось сразу несколько заявлений по этому поводу. Речь идет о замене американского оружия для Украины, чего хочет и Трамп. Но здесь существуют проблемы. Как писало РБК-Украина, Европа хоть с трудом, но может найти средства на это. Однако производственные мощности быстро нарастить не получается.

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме (фото: Getty Images)

"Чем может здесь помочь Европа, это фактически сейчас выполнять в определенной степени функции посредника между Украиной и Соединенными Штатами. И убеждать Трампа в том, что, смотрите, у нас есть план, мы будем перебирать на себя полностью Украину, так как ты, друг, хочешь, но нам надо для этого время", – подчеркнул Шеренговский.

По его словам, если это удастся объяснить и получить поддержку со стороны Белого дома, тогда не исключено то, что заявления о прекращении помощи и предоставления оружия могут остаться лишь заявлениями, по крайней мере на некоторое время.

"Думаю, день-два еще будут повышать ставки. Будут кричать, какой Зеленский плохой, но все равно они придут к тому, что с Зеленским надо будет мириться и встречаться. Скорее всего, это уже будет не в Овальном кабинете, а на какой-то международной конференции. То есть, они на нейтральной территории где-то встретятся, подпишут это соглашение и покажут: мы все-таки друзья и можем работать вместе", – отметил YouTube-каналу РБК-Украина политический эксперт, кандидат философских наук Андрей Городницкий.

В ближайшие дни ожидается целый ряд встреч европейских лидеров. 2 марта – неформальная встреча в Лондоне, 6 марта – специальный саммит ЕС по вопросам безопасности и поддержки Украины. А премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о планах созвать экстренный саммит ЕС-США.

Кроме того, в Вашингтоне все еще остаются другие симпатики Украины. И не только из Демократической партии. Поэтому после провального раунда переговоров важно сконцентрироваться на следующем и не повторять ошибок.

При написании материала использовались публикации New York Post, Axios, Reuters, Bloomberg, Washington Post, The New York Times, комментарии Дмитрия Шеренговского и Андрея Городницкого.