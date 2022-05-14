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Не пхайте свій ніс: МЗС про заяви Росії щодо вступу України до ЄС

Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (facebook.com/oleg.nikolenko.50)
Автор: Дмитрий Кузнецов, Дмитро Левицький

Росії не варто пхати свого носа у питання вступу України до Європейського союзу. Москва не досягла такого історичного розвитку, який би дозволив їй висловлюватися на цю тему.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, відреагувавши на заяву заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Глушка.

Так, Глушко сьогодні заявив, що вступ України до ЄС буде означати кінець Євросоюзу.

"Росія поки не досягла історичного розвитку, щоб рефлексувати про європейські цінності. Для України цінності - це свобода, демократія, повага прав людини, верховенство права. Все те, заради чого українці зараз захищають свою землю від російської агресії", - сказав у відповідь на це Ніколенко.

Він додав, що "русский мир" же базується на придушенні власного населення, позбавленні його будь-яких прав і свобод, збагаченні владної верхівки.

"Тому нехай російський режим не пхає свій ніс в європейську інтеграцію України, а займається власними справами", - підкреслив спікер МЗС.

Зазначимо, 9 травня Україна передала Єврокомісії другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС. Очікується, що сама заявка буде обговорюватися в червні на рівні лідерів країн-членів Євросоюзу.

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