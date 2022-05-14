Не пхайте свій ніс: МЗС про заяви Росії щодо вступу України до ЄС

Так, Глушко сьогодні заявив, що вступ України до ЄС буде означати кінець Євросоюзу.

"Росія поки не досягла історичного розвитку, щоб рефлексувати про європейські цінності. Для України цінності - це свобода, демократія, повага прав людини, верховенство права. Все те, заради чого українці зараз захищають свою землю від російської агресії", - сказав у відповідь на це Ніколенко.

Він додав, що "русский мир" же базується на придушенні власного населення, позбавленні його будь-яких прав і свобод, збагаченні владної верхівки.

"Тому нехай російський режим не пхає свій ніс в європейську інтеграцію України, а займається власними справами", - підкреслив спікер МЗС.