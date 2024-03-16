Суверенное право стран альянса. США не против размещения войск НАТО в Украине

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что США не против размещения войск других стран в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга Белого дома.

Отвечая на вопрос, выступают ли США против того, чтобы другие страны присылали свои войска в Украину, советник ответил, что это суверенное решение каждой страны, но США не будет этого делать.

"Это суверенное решение, которое оценивает и принимает каждая нация. Я могу говорить только от имени этой суверенной нации (США - прим ред.) и этого главнокомандующего. Он четко дал понять, что мы не будем размещать свои войска", - ответил Кирби.

Помощь США Украине

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, для продолжения поставок оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Ранее мы писали, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил об разблокировке законопроекта о помощи Украине, но он будет существенно отличаться.

К слову, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, заявил, что нового пакета помощи Украине хватит на несколько недель.

Также мы сообщали, что по словам телеканала CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.