Сувалківський коридор знаходиться під особливою охороною НАТО, - Дуда

Сувалківський коридор між Білоруссю і Калінінградською областю (Російська Федерація), який проходить по кордону Польщі та Литви, завдяки натовським військовим залишається безпечним місцем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на polsatnews.pl.
Повідомляється, що сьогодні на Сувалківському коридорі зустрілися президенти Польщі та Литви - Анджей Дуда і Гітанас Науседа. За словами польського президента, цей коридор є важливим місцем не тільки для обох країн, але і для НАТО.
"Він відокремлює Калінінградську область, цей екскав Російської Федерації від Білорусі. Немає необхідності приховувати, саме з цієї причини він особливим чином охороняється збройними силами Північноатлантичного альянсу", - зазначив Дуда.
Він також прокоментував, наскільки безпечно це місце на сьогодні.
"Ми вирішили приїхати сюди, щоб показати, що тут безпечно. Безпечно саме завдяки тому, що ви сьогодні з нами спостерігаєте, - щоденній, спокійній, але абсолютно пильній службі польських, литовських і натовських солдатів", - додав він.
Він також підкреслив, що союзники по НАТО в разі загрози будуть готове посилити угруповання з 40 тисяч до 300 тисяч військових.
Нагадаємо, згідно з оцінкою Politico, Сувалківський коридор з Білорусі в Калінінград може стати першою метою Кремля в разі війни проти НАТО.
А The Times писало, що Російська Федерація нібито може за дві години відрізати країни Балтії від НАТО, захопивши цей перехід.
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