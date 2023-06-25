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Сплошное взяточничество. Пленный из Горловки рассказал о плохом обеспечении армии РФ

Фото: пленный из Горловки рассказал о плохом обеспечении армии РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Военнопленный из оккупированной Горловки Донецкой области рассказал о плохом обеспечении оккупационной армии. По его словам, в войсках РФ процветает коррупция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского, которые опубликовал видео.

Пленным оказался Александр Головко из Горловки, ранее работавший на мебельной фабрике. Он воевал против Украины в составе 269-го отдельного стрелкового батальона.

Пленный гранатометчик рассказал, чтобы попал в армию РФ после звонка с работы. Ему приказали прийти во Дворец культуры с вещами, где собрали паспортные данные и отвезли в Енакиево Донецкой области.

"Там переодели в форму и отвезли на заброшенное предприятие, где были и ниши мобилизованы. Нас посадили в автобус и сказали, что повезут на полигон на обучение на четыре-пять дней. Выдали форму, берцы, противогаз, палатку, котелок, чашку , ложку", - рассказал мужчина.

По словам пленного, оккупантами привозят форму, а затем требуют за нее деньги.

"Мне кажется, что он (старшина, - ред.) просто на рынке где-то дешево скупает и нам продает. Кроссовки стоят 5500. То, что нам выдали, это у нас забрали. Месяц назад у нас забрали зимнюю форму и берцы", - сказал оккупант.

Пленный рассказывает, что в армии РФ процветает массовое взяточничество. По его словам, многие раненые умирали на позициях из-за плохо отлаженной медицинской эвакуации. Из 96 мужчин в его роте осталось менее 20 человек.

Потери России в войне

Россия с самого начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает свои потери и не указывает количество погибших и раненых. Генштаб указывает, что ВСУ ликвидировали уже более 224 тысяч российских солдат.

При этом британская разведка отмечает, что российская армия несет наибольшие потери со времен крупнейших боев за Бахмут в марте 2023 года.

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