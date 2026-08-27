Сплошная тревога в Киеве и области: эксперт объяснил тактику ударов РФ по бизнесу

С ночи 27 августа Россия атакует Украину. Под ударами оказались Киев и область, Кривой Рог, Одесщина, Харьков, Запорожье, Сумщина, Полтавщина, Черкасская область и другие регионы.

Днем налеты реактивных дронов по столице продолжились и плавно переходят в вечернюю атаку. Обломки падали возле школ и детсадов, а один из дронов упал прямо на проезжую часть в центральной части города. Четверо человек пострадали.

В Харькове днем российские войска ударили по ТЦ "Эпицентр". В результате атаки погиб мужчина, еще пять человек пострадали.

В то же время удар продемонстрировал очередную тенденцию - Россия атакует экономическую инфраструктуру Украины и бизнес. Во время атаки оккупанты повредили логистические центры "Будинку Іграшок", "Форы" и Comfy, а также разрушили склад Roshen.

Кроме того, были повреждены дома в Киевской области, атакованы объекты энергетики в Полтавской и Херсонской областях. Артиллерией россияне терроризировали Никополь, а Краматорск - КАБами.

Под ударом - склады и логистика

Как отметил военнослужащий ВСУ и военно-политический эксперт Александр Мусиенко, такое изменение целей не случайно.

"Враг концентрируется на том, чтобы ослабить общий экономический потенциал Украины и столицы ", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, если раньше основными целями были объекты критической инфраструктуры - энергетика, газо- и водоснабжение, - то теперь РФ все чаще бьет по промышленности, гражданским производствам, складам, логистике и портам.

"Особенностью нынешних атак является то, что враг действительно концентрируется на ударах по Киеву и надо сказать, что столица как была, так и будет находиться в фокусе России для атак. И ситуация с количеством атак не будет уменьшаться", - считает Мусиенко.

Цель, по оценке эксперта, экономически ослабить Украину и нанести максимальный ущерб тылу. Речь идет о целенаправленной попытке подорвать логистику, ритейл и бизнес в тылу, в то время как войска РФ не могут активно продвигаться на фронте.

РФ наращивает арсенал реактивных дронов

Отдельно эксперт обращает внимание на развитие Россией производства реактивных дронов и увеличение количества пусковых площадок. Вдобавок агрессор делает ставку на применение дешевых крылатых ракет типа "Бандероль".

По его словам, на сегодняшний день реактивные дроны могут преодолевать 500-600 км. Это представляет угрозу прежде всего для северных, восточных, южных и центральных регионов Украины, включая столицу.

При этом есть случаи их применения и по западным регионам. Это может свидетельствовать о работе РФ по увеличению дальности таких аппаратов.

Кроме того, единичные полеты таких дронов на запад свидетельствуют о том, что враг уменьшает боевую часть ради дополнительных баков, испытывая БПЛА в качестве разведчиков перед ракетными ударами.

"Россия наращивает это количество средств. Война все больше переходит в воздушный домен ", - объяснил эксперт.

Смогут ли такие дроны атаковать Киев регулярно

Полностью исключать такие сценарии нельзя. Эксперт отмечает, что Россия может осуществлять одиночные или групповые запуски в направлении столицы - иногда до 20 реактивных дронов.

В то же время, Украина уже работает над средствами противодействия. Реактивные дроны могут уничтожать подразделения ПВО, авиация и при определенных условиях зенитная артиллерия. Также идет работа над дронами-перехватчиками, однако массовых решений этого типа, по словам эксперта, пока нет - производители завершают испытания.

Таким образом, Россия не только увеличивает количество воздушных атак, но и изменяет их цель - от ударов по критической инфраструктуре до системного давления на экономику, логистику и тыл.