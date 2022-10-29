RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сплошная горячая точка. В ОВА рассказали об обстрелах россиянами Донецкой области

Иллюстративное фото: в ОВАЕ рассказали об обстрелах россиянами Донецкой области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне ночью обстреливали населенные пункты в Донецкой области. Наибольшую активность оккупанты проявляли на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Отмечается, что Авдеевка подверглась многочисленным обстрелам по старой и центральной части города. Данные о пострадавших и объемах разрушений уточняются.

В Очеретинской общине были обстрелы в районе Водяного, Невельского и Первомайского - в последнем повреждены по меньшей мере 2 дома.

Россияне также стреляли по окрестностям Марьинской общины, обошлось без жертв.

На Лисичанском направлении были массированы обстрелы Торского и Заречного в Лиманской общине. Последствия обстрелов устанавливаются.

"Донецкая область - это одна сплошная горячая точка. Оставаться здесь - опасно!" добавил Кириленко.

Напомним, в результате обстрелов Донецкой области 28 октября три человека погибли, еще восемь получили ранения.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что в районе Майорска в Донецкой области украинские военные уничтожили около 300 россиян, которые готовились к нападению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна России против Украины