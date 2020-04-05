За добу в Україну повернулися 11 тисяч осіб

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Покинули країну більше 5 тисяч осіб

За минулу добу в Україну повернулися майже 11 тисяч українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, вранці у пунктах пропуску черг з людей, які подорожують власним транспортом і пішоходів немає.

"Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,2 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і ДСНС. На в'їзд в Україну оформлено майже 11 тис. наших співвітчизників", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за добу Україну покинули понад 5,1 тисячі людей, у тому числі майже 2 тисячі іноземців.

"4 квітня прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування про стан здоров'я 12,6 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання Covid-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлялися інформативні згоди про самоізоляцію й давалися відповідні пам'ятки", - стверджують у ДПСУ.

Нагадаємо, протягом 3 квітня в Україну повернулися 7 тисяч осіб. Покинули Україну понад 3800 тисяч осіб, у тому числі понад 1500 іноземців.

Також РБК-Україна писало, що прикордонники очікують повернення до 200 тис. українців перед Великоднем. В Україну з 16 березня повернулися вже 160 тисяч громадян.