За добу в Україні вакцинували від коронавірусу ще 143,5 тисячі людей
Протягом минулої доби в Україні 143 534 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 787 людей, повністю імунізовані - 57 747 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Протягом доби працювали 812 мобільних бригад, 2 787 пунктів щеплення, 384 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 людини, з них отримали одну дозу - 3 350 500 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 1 874 958 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 5 225 458 щеплень.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна до кінця року отримає понад 47 млн доз вакцин від коронавірусу.
РБК-Україна писало, що у разі виходу із "зеленої" зони, продовжити роботу зможуть тільки ті школи, у яких вакциновані 80% співробітників.