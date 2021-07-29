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За добу в Україні вакцинували від коронавірусу ще 143,5 тисячі людей

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Четвер 29 липня 2021 09:15
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу ще 143,5 тисячі людей Фото: в Україні вакцинували 143,5 тисячі людей за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби в Україні 143 534 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 787 людей, повністю імунізовані - 57 747 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Протягом доби працювали 812 мобільних бригад, 2 787 пунктів щеплення, 384 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 людини, з них отримали одну дозу - 3 350 500 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 1 874 958 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 5 225 458 щеплень.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна до кінця року отримає понад 47 млн доз вакцин від коронавірусу.

РБК-Україна писало, що у разі виходу із "зеленої" зони, продовжити роботу зможуть тільки ті школи, у яких вакциновані 80% співробітників.

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