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До кінця року Україна отримає понад 47 млн доз COVID-вакцин, - Шмигаль

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Київ, Середа 28 липня 2021 13:41
До кінця року Україна отримає понад 47 млн доз COVID-вакцин, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна на до кінця року отримає понад 47 млн доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, українці отримають 20 млн доз вакцини Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прем'єра під час засідання уряду.

За його словами, цієї кількості вакцин буде достатньо, аби виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

"До кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від різних виробників. Зокрема, за кошти державного бюджету буде привезено 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна готова до осінньої хвилі коронавірусу. А за деякими показниками навіть краще, ніж деякі європейські країни.

Раніше лікар-епідеміолог Людмила Мухарська в коментарі РБК-Україна спрогнозувала спалах коронавірусу восени, а "Дельта" -варіант, швидше за все, буде домінуючим.

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