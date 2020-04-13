За добу в Україні проводять до 3 тисяч тестувань на коронавірус

В Україні за добу проводять до трьох тисяч лабораторних тестувань на коронавірус. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за тиждень МОЗ збільшив кількість проведених тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

"Ми збільшили за цей тиждень кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР. В середньому ми робимо від 2,5 до 3 тисяч тестувань на добу", - заявив Степанов.

Відзначимо, за даними МОЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано нових випадків 325.

Також повідомлялося, що за 12 квітня в Україні померли 10 осіб з COVID-19. Загальна кількість летальних випадків в країні збільшилася до 93.

Раніше РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що фізична дистанція захищає від коронавіруса краще, ніж маска. Використання масок марно, якщо ігнорувати інші методи захисту.