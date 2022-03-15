За добу в Україні евакуювали більше 28 тисяч людей, - Верещук

З її словами з 9 погоджених гуманітарних коридорів спрацювало лише 7.

Зокрема, за допомогою гуманітарних коридорів вдалося врятувати 28 тисяч 893 людини із заблокованих міст

По коридору з Маріуполя врятувалось близько 20 тисяч людей.

Також з міста Маріуполь в напрямку місто Запоріжжя через Бердянськ, Мангуш та інші населенні пункти виїхало понад 4 тисяч приватних авто. З них 570 уже прибули у місто Запоріжжя.

Зазначимо, що з Сумської області - евакуйовано 8533 людини. З міста Суми - 6950, Тростянець - 140, з міста Лебедин - 113, Шостка - 166, Конотоп - 1804 людини.

Також з Харківської області евакуйовано 320 підопічних та працівників Оскільського психоневрологічного пансіонату.