За добу пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 32 тис. осіб

Всі КПВВ вздовж лінії зіткнення відкрились за графіком та працюють у штатному режимі

За прошедшие сутки, 2 февраля 2019 года, контрольные пункты пропуска на Донбассе пересекли 32,7 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В ведомстве отметили, что все пункты пропуска вдоль линии соприкосновения на Донбассе открыли согласно зимнему графику и работают в штатном режиме. Всего за минувшие сутки проследовало 32,7 тысячи человек и 4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" – 7260 человек и 945 транспортных средств;

"Марьинка" – 6820 человек и 1145 транспортных средств;

"Новотроицкое" – 5910 человек и 1130 транспортных средств;

"Гнутово" – 3160 лиц и 745 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 9620 человек.

Также отмечается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 30/40; "Марьинка" – 50/40; "Новотроицкое" – 50/25; "Гнутово" – 15/10.

Напомним, что в течение недели пограничники отказали в пропуске через линию столкновения на Донбассе 115 лицам. Отказы касались неточности в документах или отсутствия необходимого перечня документов.