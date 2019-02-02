За тиждень прикордонники не пропустили 115 осіб через КПВВ на Донбасі

Ілюстративне фото (police.dn.ua)

Відмови стосувалися несправності в документах або відсутності необхідного переліку документів

Протягом тижня прикордонники відмовили у пропуску через лінію зіткнення 115 особам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби (ДПСУ).

Як зазначається, відмови стосувалися несправності в документах або відсутності необхідного переліку документів.

Загалом за вказаний період через лінію зіткнення було оформлено 240 тисяч громадян та 28,5 тисячі транспортних засобів.

В той же час підконтрольні Росії бойовики три рази порушили встановлений режим роботи дорожніх коридорів, направляючи громадян до КПВВ після закінчення визначеного часу їх роботи. Так, за окремими рішеннями командування Об’єднаних сил в цих випадках продовжено роботу контрольних пунктів та прикордонниками додатково пропущено через лінію зіткнення 146 громадян і 63 транспортних засоби.

Прикордонними нарядами також було виявлено 10 паспортів України, що містили ознаки часткової підробки, три незаконних ідентифікаційних документа, виданих окупаційною адміністрацією РФ.

До адміністративної відповідальності на КПВВ на лінії зіткнення притягнуто 5 громадян, відносно яких встановлено, що вони перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу, 1 лютого 2019 року, контрольні пункти пропуску на Донбасі перетнули 36,7 тис. осіб.