За сутки оккупанты убили одного жителя Бахмута, еще 7 ранили

За субботу, 8 января, российские оккупанты убили 1 жителя Донецкой области. Еще 8 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 7 января россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 8 человек получили ранения: 7 - в Бахмуте и один - в Соледаре.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1293 человека, еще 2831 ранены.