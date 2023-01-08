ua ru
Вс, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За сутки оккупанты убили одного жителя Бахмута, еще 7 ранили

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 08 января 2023 08:24
За сутки оккупанты убили одного жителя Бахмута, еще 7 ранили Фото: за сутки оккупанты убили одного жителя Бахмута, еще 7 ранили (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За субботу, 8 января, российские оккупанты убили 1 жителя Донецкой области. Еще 8 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 7 января россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 8 человек получили ранения: 7 - в Бахмуте и один - в Соледаре.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1293 человека, еще 2831 ранены.

Ранее сообщалось, российские войска 6 января обстреляли Бахмут и район. В результате вражеских ударов два человека погибли, а еще 13 получили ранения.

Напомним, оккупанты в ночь на 8 января атаковали ракетами Донецкую область. В результате обстрелов врага никто не пострадал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Бахмут
NEWS
ВСУ держат оборону в Соледаре, а враг готовится к решающей атаке около Авдеевки: карты боев
ВСУ держат оборону в Соледаре, а враг готовится к решающей атаке около Авдеевки: карты боев
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет