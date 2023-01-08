За сутки оккупанты убили одного жителя Бахмута, еще 7 ранили
За субботу, 8 января, российские оккупанты убили 1 жителя Донецкой области. Еще 8 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 7 января россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте", - рассказал он.
По словам Кириленко, еще 8 человек получили ранения: 7 - в Бахмуте и один - в Соледаре.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1293 человека, еще 2831 ранены.
Ранее сообщалось, российские войска 6 января обстреляли Бахмут и район. В результате вражеских ударов два человека погибли, а еще 13 получили ранения.
Напомним, оккупанты в ночь на 8 января атаковали ракетами Донецкую область. В результате обстрелов врага никто не пострадал.
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