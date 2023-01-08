ua ru
Нд, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За добу окупанти вбили одного жителя Бахмута, ще 7 поранили

Новость на русском →
Донбас, Неділя 08 січня 2023 08:24
За добу окупанти вбили одного жителя Бахмута, ще 7 поранили Фото: за добу окупанти вбили одного жителя Бахмута, ще 7 поранили (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За суботу, 8 січня, російські окупанти вбили 1 жителя Донецької області. Ще 8 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 7 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області - у Бахмуті", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 8 осіб отримали поранення: 7 - у Бахмуті і один - у Соледарі..

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього з 24 лютого на Донеччині вже вбито 1293 особи, ще 2831 поранено.

Як повідомлялось,російські війська 6 січня обстріляли Бахмут та район. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, а ще 13 отримали поранення.

Нагадаємо, окупанти у ніч на 8 січня атакували ракетами Донецьку область. Внаслідок обстрілів ворога ніхто не постраждав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Бахмут
NEWS
ЗСУ тримають оборону в Соледарі, а ворог готується до вирішальної атаки біля Авдіївки: карти боїв
ЗСУ тримають оборону в Соледарі, а ворог готується до вирішальної атаки біля Авдіївки: карти боїв
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет