За добу окупанти вбили одного жителя Бахмута, ще 7 поранили

За суботу, 8 січня, російські окупанти вбили 1 жителя Донецької області. Ще 8 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 7 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області - у Бахмуті", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 8 осіб отримали поранення: 7 - у Бахмуті і один - у Соледарі..

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього з 24 лютого на Донеччині вже вбито 1293 особи, ще 2831 поранено.