За добу окупанти вбили одного жителя Бахмута, ще 7 поранили
За суботу, 8 січня, російські окупанти вбили 1 жителя Донецької області. Ще 8 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 7 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області - у Бахмуті", - розповів він.
За словами Кириленка, ще 8 осіб отримали поранення: 7 - у Бахмуті і один - у Соледарі..
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Всього з 24 лютого на Донеччині вже вбито 1293 особи, ще 2831 поранено.
Як повідомлялось,російські війська 6 січня обстріляли Бахмут та район. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, а ще 13 отримали поранення.
Нагадаємо, окупанти у ніч на 8 січня атакували ракетами Донецьку область. Внаслідок обстрілів ворога ніхто не постраждав.
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