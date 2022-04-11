За добу окупанти завдали 66 ударів по Харківській області, загинули 11 осіб, - ОВА
За минулу добу російські окупанти завдали близько 66 ударів по Харківській області. Внаслідок дій окупантів загинули 11 цивільних осіб, серед них 7-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"За добу російські війська нанесли близько 66 ударів із артилерії, мінометів, РСЗВ. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, Холодна Гора, Пісочин, Золочів, Балаклія, Дергачі. Рятувальники ліквідовували пожежі у будинках, складських приміщеннях та іншій цивільній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.
В результаті атак окупантів загинули 11 осіб, серед них - 7-річна дитина, 14 поранених.
Крім того, зафіксовано використання російськими військовими мін відкладеної дії, які спрацьовують лише тоді, коли їх зачепить людина чи спрацює інший фактор руху.
У Харківській області активно працюють ворожі безпілотні літальні апарати. Українські військові знищили ворожий БПЛА "Орлан".
Нагадаємо, українські захисники знищили у Луганській області ворожий склад з боєприпасами.
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