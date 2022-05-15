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За добу через окупантів в Донецькій області загинули троє цивільних, - ОВА

Фото: за добу через окупантів в Донецькій області загинули троє цивільних (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом доби в Донецькій області загинули троє цивільних. Ще 13 осіб отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Як відзначив Кириленко, через окупантів сьогодні загинули двоє людей у Дробишевому й ще один цивільний у Торецьку.

Також стало відомо про смерть ще трьох цивільних, які загинули раніше: у Сіверську та Вільному Полі.

"Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 3 цивільним, які були поранені в Луганській області", - пише Кириленко.

Фото: за добу через окупантів в Донецькій області загинули троє цивільних (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

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