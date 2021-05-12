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За добу ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень "тиші" на Донбасі

Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 217 порушень режиму припинення вогню на Сході України. З них у Донецькій області – 200 та 17 - на Луганщині.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

У Донецькій області СММ зареєструвала 200 порушень режиму припинення вогню, зокрема 128 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень сталися в північному напрямку від н. п. Широкине, а також у межах і південно-східніше ділянки розведення в районі н. п. Петрівське.

У Луганській області Місія зареєструвала 17 порушень режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень сталися вночі 9 травня в західного напрямку від н. п. Кадіївка.

Нагадаємо, на Донбасі протягом 11 травня збройні формування Російської Федерації п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, в суботу в госпіталі Харкова помер військовий, який отримав поранення на Донбасі наприкінці квітня.

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