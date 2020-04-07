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В Україні коронавірусом заразились понад 100 дітей

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 09:42
В Україні коронавірусом заразились понад 100 дітей
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

У медзакладах знаходяться 34 дитини

В Україні коронавірусом заразились 104 дитини. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що у медзакладах знаходиться 34 дитини.

"Офіційна статистика говорить про 1462 випадки. З них 104 дитини", - заявив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я може в середу, 8 квітня, заборонити роботу ринків в Україні у разі систематичних порушень умов карантину. Протягом понеділка-вівторка поліція буде реагувати на порушення і закривати ринки, які не дотримуються спеціальних умов роботи в умовах карантину.

Крім того, у зв'язку з введенням карантину в Україні через коронавірус місцеві бюджети втратять сотні мільйонів гривень. У прийнятому Радою "антикоронавірусному" законі №3275 йдеться про те, що бізнес не буде сплачувати земельну плату і податок на майно тільки за березень.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Міністерстві охорони здоров'я планують розпочати масове тестування населення на захворювання коронавірусом в Україні.

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