За добу гуманітарними коридорами вдалося вивезти понад 6 600 людей, - Тимошенко

Упродовж 19 березня гумкоридорами вдалося вивезти 6 623 людини. Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя виїхали 4 128 людей. Серед них - 1 172 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.
За його словами, з Мангуша до Бердянська мікроавтобусами перевезли майже 500 жителів Маріуполя. Вже 20 березня вони зможуть виїхати до Запоріжжя.
Також автобуси для евакуації з Бердянська будуть очікувати завтра з 9.00 на площі перед міським спорткомплексом.
Зазначається, що відправлення до Запоріжжя планується завтра, об 11.00.
Окрім того, з Київської області евакуйовано 1 820 людей, з Луганської області - 675 людей.
Тимошенко зазначає, що в населені пункти Луганської області доставлено продукти та медикаменти.
Раніше ми повідомляли, що під час евакуації з Попасної російські окупанти обстріляли автобус.
Також ми писали, що окупанти поширюють фейк, аби зривати евакуації з Маріуполя в Запоріжжя.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!