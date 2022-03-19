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За добу гуманітарними коридорами вдалося вивезти понад 6 600 людей, - Тимошенко

За добу евакуювали понад 6 тисяч людей (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Упродовж 19 березня гумкоридорами вдалося вивезти 6 623 людини. Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя виїхали 4 128 людей. Серед них - 1 172 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

За його словами, з Мангуша до Бердянська мікроавтобусами перевезли майже 500 жителів Маріуполя. Вже 20 березня вони зможуть виїхати до Запоріжжя.

Також автобуси для евакуації з Бердянська будуть очікувати завтра з 9.00 на площі перед міським спорткомплексом.

Зазначається, що відправлення до Запоріжжя планується завтра, об 11.00.

Окрім того, з Київської області евакуйовано 1 820 людей, з Луганської області - 675 людей.

Тимошенко зазначає, що в населені пункти Луганської області доставлено продукти та медикаменти.

Раніше ми повідомляли, що під час евакуації з Попасної російські окупанти обстріляли автобус.

Також ми писали, що окупанти поширюють фейк, аби зривати евакуації з Маріуполя в Запоріжжя.

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