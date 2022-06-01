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За добу енергетики повернули світло ще для 1000 родин у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: за добу енергетики повернули світло ще для 1000 родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійно-ремонтні бригади змогли відновити електроживлення у 5 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Упродовж доби фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі вдалося відновити електропостачання у 5 населених пунктах Донецької області. Це дозволило повернути світло до домівок 1 родин жителів Донеччини у Бахмутському та Покровському районах", - повідомили в компанії.

В компанії наголосили, що ситуація в області з кожним днем ускладнюється. Це збільшує ризик відключень світла, через пошкодження мереж чи зупинку роботи деяких енергопідприємств.

Наразі без світла залишається 332 населених пункти Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський.

Через обстріли тут постійно пошкоджується обладнання та лінії електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти.

"ДТЕК разом зі всіма службами робить все можливе для того, аби мешканці області мали вдома світло. Близько 20 бригад ДТЕК щодня працюють, аби електропостачання було стабільним. Однак, обстріли територій продовжуються і через них часто страждає інфраструктура електромереж", - зазначили в компанії.

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ДТЕКДонецька область