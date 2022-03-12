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За добу енергетики повернули світло 7 000 родин у Київській області, - ДТЕК

Автор: Артем Горовенко

За минулу добу, 11 березня, аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 7 000 родин в Баришівському, Броварському, Києво-Святошинському та Вишгородському районів Київської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "ДТЕК Київські регіональні електромережі" у Facebook.

"Електромонтерам ДТЕК вдалося повністю або частково повернути світло у населені пункти Вишгородського району: Демидів, Нові Петрівці, Старі Петрівці, Лютіж. В Києво-Святошинському районі відновили електропостачання в Софіївці-Борщагівці, Святопертівському, Гнатівці, Білогородці, однак одна вулиця тут знов знеструмлена в результаті пошкодження трансформаторних підстанції через бойові дії. В Броварському районі повернули світло у село Зоря. В Баришівці після нічного ракетного удару оперативно відновили світло 120 сім’ям", - зазначають в компанії.

Загалом протягом 11 березня світло повернули для близько 7 000 родин. Однак 2000 родин через нічні обстріли окупантів знову опинилися без світла.

"Без світла залишаються мешканці понад 553 населених пунктів у Київській області. Ситуація ускладнена активними бойовими діями. Тридцять аварійних бригад безперервно працюють уже шістнадцять діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів у Київській області, які постраждали через бойові дії", - зазначають в ДТЕК.

Щоб проводити ремонти компанія співпрацює з територіальною обороною та Збройними силами України для отримання доступу до місць пошкоджень.

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ДТЕККиївська область