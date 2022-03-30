RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За добу енергетики повернули світло для 37 тисяч родин в Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

Фото: за добу енергетики повернули світло для 37 тисяч родин в Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 37 тисяч родин в Київській та Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"29 березня електромонтерам вдалося відновити електропостачання для 18 тисяч родин у 41 населеному пункті в Києво-Святошинському та Баришівському районах, знеструмлених через бойові дії", - повідомили в компанії.

У Донецькій області "ДТЕК Донецькі електромережі" вдалося відновити електропостачання у 15 населених пунктах в Авдіївському, Костянтинівському, Лиманському, Слов’янському та Торецькому районах. Загалом за минулу добу електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для 19 тисяч родин на Донеччині.

Через обстріли російських окупантів, енергетикам доводиться по кілька разів відновлювати електропостачання в одних і тих самих населених пунктах.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЕлектроенергія