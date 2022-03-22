За добу енергетики повернули світло 26 тисячам родин Київської та Донецької області, - ДТЕК

"21 березня електромонтерам ДТЕК Київські регіональні електромережі вдалося повністю або частково відновити електропостачання понад 8000 домогосподарств у 39 населених пунктах у шести районах Київської області: Вишгородському, Києво-Святошинському, Броварському, Бориспільському, Васильківському, Баришівському, Макарівському. У цих районах бойові дії не припиняються, тож енергетикам доводиться лагодити зруйновану електромережу чи не щодня", - повідомляють в компанії.

У Донецькій області "ДТЕК Донецькі електромережі" вдалося відновити електропостачання в 18 400 будинків.

"Частково або повністю повернути світло в Новоселідово, Георгіївку, Авдіїївку, Опитне, Тоненьке, Яснобродівку, Торецьк, Новгородське, Дружбу, Озарянівку", - повідомили в компанії.

Без світла залишаються 670 населених пунктів у Донецькій області та Київській областях. Найскладніша ситуація зберігається в м. Маріуполь та Макарівському, Ірпінському, Вишгородському, Бородянському, Іванківському, Чорнобильському, Баришівському, Бучанському, районах Київщини, де через регулярні обстріли окупантів та відсутність можливості провести ремонт електромереж вже понад тиждень.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК.