За добу енергетики повернули світло для 153 тисячі родин в Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

"Для оперативного відновлення світла жителям столиці ДТЕК Київські електромережі задіяв 7 аварійно-відновлювальних бригад. Загалом за день світло повернули 82 000 родинам Києва", - повідомили в компанії.

У Київській області вдалося частково відновити електропостачання для 52 тисяч родин.

Світло повернули у 143 населених пунктах у п’яти районах: Києво-Святошинському, Вишгородському, Бориспільскому, Броварському, Макарівському, знеструмлених через бойові дії.

У Донецькій області енергетикам вдалося відновити електропостачання у 9 населених пунктах в Авдіївському, Костянтинівському, Мар’їнському районах. Загалом за минулу добу електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для 19 000 родин у Донецькій області.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК