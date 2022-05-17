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За добу енергетики повернули світло понад 15 тисячам родин у трьох областях, - ДТЕК

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Вівторок 17 травня 2022 14:33
За добу енергетики повернули світло понад 15 тисячам родин у трьох областях, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло понад 15 тисячам родин у трьох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики повернули світло для 15 473 родин у Київській, Одеській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

У Донецькій області спеціалісти ДТЕК відновили електропостачання у 6 населених пунктах. Світло повернули для 14 458 родин у Бахмутському, Покровському, Волноваському та Краматорському районах.

"Без електроживлення залишаються понад 72 тисячі родин у 280 населених пунктах Донецької області. Найбільш складні напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через бойові дії тут постійно пошкоджується електрообладнання. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - повідомили в ДТЕК.

У Київській області енергетики ДТЕК завершують відновлювані роботи на електромережах Київщини. За 16 травня світло повернули 683 родинам у Вишгородському та Бучанському районах.

В Одеській області за минулу добу відновили електропостачання для 332 родин, що були знеструмленими через обстріли російських окупантів.

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