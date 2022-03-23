RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За добу електропостачання відновили у майже 56 тис. абонентів

ЛЕП (Фото: budport.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Українські енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути світло і тепло українським громадянам. Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства енергетики України.

Всього за 21 березня в Донецькій області приєднано майже 24 тисячі абонентів, у Київській – майже 13 тисяч, у Харківській – 7 тисяч, у Запорізькій – близько 6,5 тисяч, у Сумській – понад 3,5 тисяч, у Миколаївській - понад 1,7 тисяч споживачів.

Станом на 22 березня залишалися знеструмленими понад 1318 населених пунктів, всього понад 865 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються понад 291 тисячі споживачів.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 28-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України