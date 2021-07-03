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За добу на Донбасі зафіксовано 8 обстрілів з боку окупантів

Автор: Олександр Білоус

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій сил ООС на Донбасі. Від початку доби 3 липня зафіксовано 8 обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

За даними прес-центру, біля населеного пункту Невельське збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

В районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Опитного противник обстріляв позиції з протитанкових ракетних комплексів. Поблизу Золотого-4 окупанти тричі застосували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

За даними прес-центру, бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

"На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони України, проросійські бойовики на Донбасі активізували підготовку до диверсій. А на передовій кадрові російські офіцери оглядають місцевість.

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