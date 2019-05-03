За добу на Донбасі поранено трьох українських військових

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 2 травня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, поранено трьох українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог обстрілював українські позиції з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Збройні формування Російської Федерації знову повертаються до тактики застосування кочівних батарей. Проводячи вчора тренування чергових мінометних розрахунків, ворог обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Новолуганське з 82 мм мінометів та поблизу міста Авдіївка з 120 мм мінометів, прикриваючись мирними мешканцями населених пунктів Доломітне, Яковлівка та Мінеральне", - розповіли у штабі.

Загалом 2 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: поблизу міста Авдіївка, біля Новотроїцького, поблизу Гнутового, біля Мар'їнки та біля села Лебединське і населених пунктів Широкине, Пищевик і Павлопіль.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українців обстрілювали тричі: біля Новолуганського, Новозванівки і Луганського.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 2 травня було поранено дев'ять окупантів.

Від початку поточної доби, 3 травня, ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" - біля Новотроїцького, Березового та села Пищевик. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, Україна закликала ОБСЄ поновити неформальні консультації між державами-учасницями щодо посилення прозорості на неконтрольованій урядом України ділянці українсько-російського кордону.