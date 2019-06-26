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За добу на Донбасі поранено 7 українських військових


За даними розвідки 25 червня поранено двох окупантів

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 25 червня збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню, поранено 5 українських військовослужбовців, двоє отримали бойове травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Лебединського, Авдіївки, Мар'їнки, Опитного, Водяного, Новотроїцького, Невельського, Талаківки, Широкиного та Богданівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстрілювали 13 разів: у районі населеного пункту Шуми, на околицях Південного, поблизу Кримського, Новолуганського, Травневого та Зайцевого.

За даними розвідки, 25 червня двох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу Широкиного, Старогнатівки, Кам'янки, Богданівки, Павлополя, Водяного та Новоселівки Другої.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз - неподалік Луганського.

Нагадаємо, у червні співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність групи осіб, які організували схему постачання продуктів харчування на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. 

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